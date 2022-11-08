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Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными

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В МИД РФ оценили контакты с Вашингтоном по линии спецслужб.

Россия продолжает контакты с США по вопросу обмена заключенными. Соответствующая работа ведется по линии специальных служб и правоохранительных органов. Об этом в эфире проекта "Соловьев live" рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Гостья программы полагает, что Москва и Вашингтон лишь сохраняют точечные контакты по тем темам, которые требуют вмешательства и интерес двух сторон.

МИД осуществляет внешнее взаимодействие, но, к сожалению, на протяжении многих месяцев, мы не видели от США никакого желания разрешать конкретные проблемы людей.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что речь не идет о полноформатном сотрудничестве или взаимодействии между США и России.

Захарова назвала беспочвенными обвинения России и стран ОПЕК + в "сговоре".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: мария захарова, мид, обмен заключенными, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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