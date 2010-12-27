Трамвай сбил девушку на Обводном канале

Девушка попала под трамвай на набережной Обводного канала. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел вечером 4 декабря напротив дома №150. По словам свидетелей, пострадавшая осталась жива, ее увезла "скорая помощь".
"Там нет остановки, ехал в этом трамвае, девушка перебегала дорогу не в положенном месте, очень резкое торможение было и все равно сбили. Повезло, что трамвай был почти пустой и одновагонный, так бы могло быть хуже",
- написал один из пользователей.
Официальной информации об обстоятельствах ДТП пока не поступало.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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