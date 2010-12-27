  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамвай сбил девушку на Обводном канале
Сегодня, 21:22
85
nadezhda_sib

Трамвай сбил девушку на Обводном канале

0 0

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии не сообщается.

Девушка попала под трамвай на набережной Обводного канала. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел вечером 4 декабря напротив дома №150. По словам свидетелей, пострадавшая осталась жива, ее увезла "скорая помощь". 

"Там нет остановки, ехал в этом трамвае, девушка перебегала дорогу не в положенном месте, очень резкое торможение было и все равно сбили. Повезло, что трамвай был почти пустой и одновагонный, так бы могло быть хуже",

- написал один из пользователей.  

Официальной информации об обстоятельствах ДТП пока не поступало. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии