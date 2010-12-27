В Петербурге осудили жителя Ставрополья, забившего подругу 70 ударами

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Петербургский суд вынес приговор в отношении жителя Ставрополья, убившего свою подругу. Во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил женщину. В общей сложности он нанес около 70 ударов по голове и телу. Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Примечательно, что после драки, осужденный хладнокровно вернулся к распитию алкоголя. Он даже не подумал о том, чтобы помочь женщине.

Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Жителя Ставрополья приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить семье погибшей 450 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец проведет три года в колонии за то, что чуть не задушил полицейского.

Фото: Piter.tv