Замдиректора петербургского ПНИ осудили на 13 лет за взятки

В период с 18 по 25 октября 2019 года Могилевский не позволил госпитализировать пациента в специализированное медучреждение, несмотря на развившиеся пролежни, пока не приведена в надлежащий вид медицинская документация.

Во вторник, 20 декабря, бывшего замдиректора ПНИ в Красном Селе Дмитрия Могилевского признали виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

С августа 2016 по декабрь 2017 года Могилевский получил взятку 370 тысяч рублей на контракте по парикмахерским услугам для пациентов интерната. Де факто все процедуры проводили сотрудники интерната.

В период с 18 по 25 октября 2019 года Могилевский не позволил госпитализировать пациента в специализированное медучреждение, несмотря на развившиеся пролежни, пока не приведена в надлежащий вид медицинская документация. В результате мужчина умер в больнице 4 декабря.

Суд назначил наказание в виде 12 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Могилевскому назначили штраф в размере 31 млн рублей. Суд запретил ему заниматься врачебной деятельностью в течение семи лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: piter.tv

