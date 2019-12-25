За обман пенсионеров петербуржцы получили 16 лет колонии

Всего пострадали 16 пожилых людей.

Трех петербуржцев суд приговорил к 5, 5,5 и 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение денег у пенсионеров старше 80 лет. Об этом 5 октября сообщили в городской прокуратуре.

Злоумышленники представлялись сотрудниками пенсионного фонда, различных социальных служб или коммерческих банков. Они обманывали пожилых людей, предлагая им подарки и денежные компенсации.

Члены банды по одному или вдвоем приходили к пенсионерам и забирали деньги, банковские карты, которые позже меняли на заранее подготовленные муляжи. Всего пострадали 16 человек, им причинили ущерб в общей сложности на 5 млн рублей. Деньги частично вернули.

Фото: Piter.tv