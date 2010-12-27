Петербуржец проведет три года в колонии за то, что чуть не задушил полицейского

Происшествие случилось еще в августе 2018 года.

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор петербуржцу, который избил сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Происшествие случилось еще в августе 2018 года, когда полицейские заметили ночью на улице подозрительного подростка и пошли за ним. Юноша бросился к своему отцу, который лишен родительских прав, прося защиты. Тогда мужчина напал на полицейского, схватил его за горло и стал его душить, затем повалил на землю и ударил кулаком. Даже в служебном автомобиле мужчина несколько раз ударил локтем в лицо того же сотрудника.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

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