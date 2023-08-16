Налётчики из Красноярска, похитившие 1 кг арахиса и выручку из кассы, выслушали приговор суда

Злоумышленники отправятся в колонию строгого режима на 5 и 6 лет.

В Красноярском крае судебная инстанция Кировского района признала виновными в разбойном нападении на продавца продуктового магазина ранее неоднократно судимых за различные преступления жителей краевого центра 1991 и 1984 года рождения. Об этом сообщили представители региональных правоохранительных органов. Специалисты отметили, что расследование вели сотрудники местного отдела № 3 СУ МУ МВД России "Красноярское". Ранее стало известно о том, что злоумышленники угрожали пострадавшей холодным оружием и битой. Они забрали из кассового аппарата денежные средства и орехи с полки. В общей сложности сумма ущерба от действий преступников составила более 23 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны полицией в течение нескольких часов вблизи места инцидента. При досмотре у одного из задержанных была обнаружена и изъята часть похищенных средств. Сейчас молодые люди приговорены к сроку заключения на пять и шесть лет. Срок наказания фигуранты уголовного дела отправятся отбывать в исправительную колонию строгого режима.

В Калмыкии возбудили дело в отношении лидера и 12 участников экстремистского движения, готовивших нападения.

Фото и видео: МВД Медиа