В Калмыкии возбудили дело в отношении лидера и 12 участников АУЕ*, готовивших нападения

Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено в Калмыкии в отношении лидера и 12 активных участников запрещенного на территории России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). Соответствующе заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета РФ. Специалисты считают, что ранее судимый житель Элисты привлек к криминальной деятельности группу лиц, большая часть которых еще не достигла возраста совершеннолетия.

По данным следствия, в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек. Возбуждено уголовное дело в отношении лидера и 12 наиболее активных участников группировки. пресс-служба СК РФ

Преступная деятельность лидеров группировки пресечена сотрудниками региональных управлений СК, МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии. В надзорном ведомстве решают вопрос о мере пресечения для фигурантов расследования. Дополнительно будут изучены факты поборов в отношении несовершеннолетних участников банды. Оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых, которые размещались в Целинном районе Калмыкии, Ростовской и Московской областях. В помещениях изъяты предметы с символикой запрещенного сообщества, пневматическое и травматическое оружие, банковские карты, средства связи и сим-карты.

Следователь из Петербурга спас тонущую в бассейне девочку.

Фото и видео: Следственный комитет России