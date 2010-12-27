На детской площадке Адмиралтейского района нашли труп женщины с мишкой

На теле погибшей не нашли признаков насильственной смерти.

В понедельник, 12 ноября, примерно в 17 часов вечера на детской площадке, расположенной рядом со зданием № 52 по Старо-Петергофскому проспекту, нашли труп женщины. Неподалеку от умершей лежала сумка, в которой обнаружили лак для ногтей, "Подорожник" и плюшевого мишку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

При внешнем осмотре на теле женщины не обнаружили признаков насильственной смерти. На вид незнакомке около 40 лет. Она была одета в серую шапку, темно-синюю куртку и светло-синие джинсы. Останки направлены в морг для экспертизы. Ведется расследование.

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