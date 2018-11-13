В Климовом переулке ночью сгорел дом

Пожар начался из-за заполыхавшей кровли.

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 13 ноября горел жилой дом. Об инциденте сообщили местные жители. Очевидцы рассказали спасателям, что Климовый переулок затянуло дымом.

На место выехали специалисты из ГУ МЧС. Огнеборцы установили, что в здании с площадью 80 на 20 метров горит обрешетка кровли. В общей сложности пострадало 40 квадратных метров территории. Пламени была присвоена третья степень огнестойкости. Разобраться с ситуацией экстренной службе удалось к половине пятого утра.

В ликвидации последствий возгорания участвовали 30 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб