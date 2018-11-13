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В Климовом переулке ночью сгорел дом

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Пожар начался из-за заполыхавшей кровли.

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 13 ноября горел жилой дом. Об инциденте сообщили местные жители.  Очевидцы рассказали спасателям, что Климовый переулок затянуло дымом.

На место выехали специалисты из ГУ МЧС. Огнеборцы установили, что в здании с площадью 80 на 20 метров горит обрешетка кровли. В общей сложности пострадало 40 квадратных метров территории. Пламени была присвоена третья степень огнестойкости. Разобраться с ситуацией экстренной службе удалось к половине пятого утра.

В ликвидации последствий возгорания участвовали 30 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Происшествия

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