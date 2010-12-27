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Подросток за рулем автомобиля снес светофор в Выборге
Сегодня, 13:30
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KaterinaKono13
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Подросток за рулем автомобиля снес светофор в Выборге

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По сообщениям очевидцев, юноша был пьян и уходя от погони снес светофор около торгового комплекса "Находка".

Около полуночи, 12 ноября, в Выборе недалеко от торгового комплекса "Находка" произошло ДТП с участием нетрезвого водителя-подростка. Об этом сообщают подписчики паблика "Интересный Выборг" в соцсети "ВКонтакте".

По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находился молодой человек, пытавшийся скрыться от преследования сотрудников полиции. Однако, не справившись с управлением, он врезался в опору светафора, съехав с проезжей части на пешеходную зону.

Как утверждают очевидцы происходящего, на вид водителю было примерно 15 лет. Помимо всего прочего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что правонарушитель не пострадал. В настоящее время по факту ДТП осуществляется проверка.

Источник: паблик "Интересный Выборг" в соцсети "ВКонтакте"

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Категории: Выборг

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