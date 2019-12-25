Поправки в Конституцию отозвались на улицах Петербурга. Стрит-арт не стал молчать

Реакция на изменения в главном документе страны оказалась разной. Это выразилось не только в изображениях на стенах.

Голосование по поправкам в Конституцию России отозвалось в виде новых стрит-арт работ на улицах Петербурга. Отличием от первой волны работ, которая стала реакций на "обнуление", стало изменение самого подхода к размещению объектов в городской среде.

C "молитвой" к Всевышнему о спасении Конституции обратился Loketski, который выложил на заборе в районе Парнаса фразу "Спаси и сохрани" из изданий главного закона страны.

Не могу назвать её "действующей", потому что власть не допускала её, разгоняла её, заламывала ей руки, выдавливала из УИКов, втаскивала в ментовские пазики, шила липовые уголовные дела. А сейчас и вовсе превращает в кафкианский анекдот, в иллюстрацию к Оруэллу. Я "старовер". Я верю в старую Конституцию. Верю в то, что власть должна сменяться, а основной закон — исполняться. Верю, Господи, что тебе глубоко безразлично, прописан ли ты в нём, или нет. Потому что у тебя уже есть для этого священные книги: Тора, Библия, Коран... Конституция — моя священная книга! И всех граждан России. Даже тех, кто не верит ни во что, ни в кого, и никому. Господи, я понимаю, что прошу слишком многого. Прошу тебя, сверши чудо — ради будущего нашей страны, спаси и сохрани Конституцию! – написал в Instagram-аккаунте автор работы.

На парковке у перекрестка Кирочной и Новгородской улиц появилась работа Леши Бурстона, который сравнил происходящее на голосовании с игрой в "наперстки".

Все эти переносные пункты голосования в картонных коробках выглядят, мягко говоря, подозрительно. – поделился наблюдениями художник.

Работа художника Константина Беньковича появилась у здания Конституционного суда. Свой "диптих" художник назвал "Тридцать сребреников" и "Дерево Иуды".

Имя Иуды стало синонимом предательства, так называют продажных людей и лицемеров. Устойчивый фразеологизм "тридцать сребреников" используется в значении цены предательства. Сегодня мы стали свидетелями обмана библейского масштаба. Невыносимые муки совести Иуды должны послужить уроком всем сребролюбцам, торгующим нашим будущим. – отметил автор работы в своем Instagram-аккаунте.

В дни голосования по поправкам в городе появились еще и другие работы, заслуживающие внимания как в рамках стрит-арта, так и вне него. В городскую среду с проектом "Реклама" вторгся художник alesha, а его послания на остановках при желании можно включить и в политический контекст. На одной из фотографий художник выразил свое отношение и к одной из работ Покраса Лампаса, оказавшихся под стеклом.

Несмотря на запрет массовых оппозиционных акций в Петербурге, нашелся еще один способ выразить свою позицию. Мы сообщали об этой акции ранее. Способ выражения своего послания в пространстве города – сделать так, чтобы "митинговали" овощи и фрукты. Неодушевленным предметам нарисовали лица и "вручили" протестные лозунги. Результаты "маленького протеста" по России можно увидеть в соответствующем Instagram-аккаунте.

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подписала итоговый протокол. За поправки проголосовало 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. Они вступили в силу с 4 июля. Итоговая явка — 67,97%. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля.

Фото: Piter.tv, alesha, Instagram / @loketski, @miniprotest, @benkovich