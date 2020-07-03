За поправки проголосовало 77,92%, против - 21,27%.

Президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок в Конституции в силу с 4 июля.

Ранее ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подписала итоговый протокол. За поправки проголосовало 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. Итоговая явка — 67,97%.

По словам Памфиловой, теперь поправки считаются одобренными. В списки избирателей были включены 109 190 337 избирателей. Из них по поправкам в основной закон страны проголосовало 74 215 555.

Видео: ЦИК России