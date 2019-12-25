Протокол не подписали лишь два члена комиссий от КПРФ.

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подписала итоговый протокол.

За поправки проголосовало 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. Итоговая явка — 67,97%.

По словам Памфиловой, теперь поправки считаются одобренными. В списки избирателей были включены 109 190 337 избирателей. Из них по поправкам в основной закон страны проголосовало 74 215 555.

Протокол не подписали лишь два члена комиссий от КПРФ: в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее ЦИК аннулировал результаты голосования на участке в московских Раменках.