Стрит-арт Петербурга решил "обнулиться" вслед за президентом. Вот как это получилось

На тему изменений в Конституцию РФ по-своему высказались три петербургских художника.

На улицах Петербурга за последнее время появились несколько стрит-арт работ, так или иначе посвященных теме принятых поправок к российской Конституции. Работа художника Loketski размещена на стене жилого дома на Парнасе и получила название "Обнулин".

"Показано пожилым диктаторам и авторитарным правителям в целях продления политического долголетия: при хронической компетентной недостаточностии

при коррупционном поражении всех внутренних органов

при патриотическом делирии

при паническом страхе утраты власти и треморе элит

при непроходимости оппозиционных кандидатов на выборы. Дозировка: не более трех обнулений подряд, запивать щедрыми обещаниями. Побочные эффекты: Возможны многочисленные высыпания народных масс на пикеты и митинги. Производство: ИП Терешкова В. В, с использованием космических технологий", – пояснил художник.

Своей работой "Коронация" с подписчиками соцсетей поделился и Леша Бурстон. На изображениие президента РФ была добавлена корона. Вопрос, является ли это отсылкой к разбушевавшемуся коронавирусу, художник оставил открытым для интерпретации.

"Если уж бить по инфоповодам, то по всем и сразу!", – написал Бурстон.

Неожиданное продолжение серии своих работ "памятник Никому" представила в соцсетях художница Lislub. На памятнике "Человеку-невидимке" появилась надпись "Никто 0", что уже подводит к "обнулению" сроков невидимого и по-своему знаменитого деятеля.

Принятый Госдумой, Советом Федерации и подписанный президентом России закон об изменениях в Конституцию РФ не оставил равнодушными многих россиян, в том числе и петербуржцев. Протестные одиночные пикеты прошли в Москве и Петербурге, однако масштабные выступления в Северной столице, например, не получили согласования.

В "пакетном" голосовании 22 апреля по поправкам, судя по всему, будет норма, "обнуляющая" президентские сроки главы государства Владимира Путина после принятия закона по итогам опроса россиян. С такой инициативой в Госдуме выступила депутат Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. Запрос о конституционности данного решения уже поступил в Конституционный суд России. Документ будет рассматриваться в закрытом режиме. Напомним, что президент России Владимир Путин был избран в 2018-м году и находился на своем втором президентском сроке – последнем, определяемом российской Конституцией. Таким образом, у него получится снова участвовать в выборах в 2024 году.

Piter TV ранее спрашивал у горожан, что им еще хотелось бы "обнулить" в их жизни.

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Фото: Instagram / @loketski, @lislub, @burstonelink