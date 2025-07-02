Отечественные микросхемы разработают для "Единой карты петербуржца"

Комитет по экономической политике намерен изучить региональный опыт Ленинградской области по применению электронного социального сертификата на покупку детских товаров у партнёров бизнеса.

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявил, что специально для "Единой карты петербуржца" создадут российские микросхемы отечественного производства. Это заявление было сделано на итоговом мероприятии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет "Петербургский дневник".

Алексей Зырянов подтвердил, что Петербургская делегация сформировала рабочую программу таким образом, чтобы сделать акцент именно на практической составляющей. Что касается вопросов роботизации, то комитет обозначил конкретные цели и приоритеты дальнейшего развития. Рассматриваются различные варианты стимулирования предприятий, стремящихся внедрять современные технологические решения и создавать роботов.

Отдельно Зырянов упомянул мероприятия, посвящённые морским перевозкам и формированию судостроительного кластера, отметив, что эта задача имеет ключевое значение для перспектив развития города. Имеющиеся у Петербурга ресурсы позволят принять активное участие в строительстве специализированных судов большого водоизмещения. Кроме того, Зырянов указал, что подписанное соглашение с Объединённой судостроительной корпорацией предполагает модернизацию судостроительных мощностей города.

Комитет по экономической политике намерен изучить региональный опыт Ленинградской области по применению электронного социального сертификата на покупку детских товаров у партнёров бизнеса. Поскольку такая технология пока отсутствует в Петербурге, рассматривается возможность заимствования положительного опыта и внедрения его в практику.

Что касается соглашения с компанией "Микрон", то оно подразумевает разработку и изготовление отечественной микросхемы специально для проекта "Единая карта петербуржца". Эта микросхема станет первой в стране, совмещающей банковские и транспортные интерфейсы. Микросхемы будут тестироваться совместно с финансовыми институтами.

Рассказывая о новом проекте "детской ЕКПшки", Зырянов пояснил, что услуга была запущена в прошлом году, а теперь планируется расширить её функциональность. Новый раздел "Дополнительное образование" позволит выбирать детям секции и кружки, а также появится сервис "Дневник достижений", фиксирующий успехи школьника. Будут выпущены специальные банковские продукты "ЕКПшка" для детей двух возрастных категорий: от шести до четырнадцати лет и от четырнадцати до девятнадцати лет.

Родительский контроль в системе "ЕКПшка" позволяет устанавливать лимиты расходов и контролировать финансовые операции, совершаемые детьми.

Комитетом проанализирована популярность карты "Серебряный возраст", используемой гражданами пенсионного возраста. Было отмечено, что с момента запуска проекта в сентябре 2024 года выдано более 160 тысяч карт, а сертификат на посещение музеев использован 13,5 тысячи раз за четыре месяца. Планируется внедрение дополнительного сервиса, дающего доступ пользователям к личной информации о состоянии сертификата и остатке средств на нём.

Фото: Piter.TV