В Смольном не согласовали митинг против поправок в Конституцию

О деталях отказа Piter.tv рассказал пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский.

В Смольном отказали активистам Либертарианской партии России в проведении митинга на площади Ленина 22 марта против поправок в Конституцию РФ. Также темами собрания заявлено выступление против "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, а также поддержка фигурантов резонансных дел и политических активистов.

Как уточнил Piter.tv пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский, из Смольного позвонили "за 10 минут до закрытия" и уведомили, что мероприятие не будет согласовано. Было заявлено, что "площадь Ленина уже занята другим мероприятием, а на Марсовом поле ведутся технические работы". Представители партии в понедельник, 16 марта, намерены забрать отказы и обратиться в суд.

Отметим, что именно с пятницы, 13 марта, власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий в городе. Запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий вводится с 16 марта до 30 апреля. Речь идет о событиях, которые собирают в одном месте более одной тысячи человек.

Ранее мы показали на видео, как в Петербурге прошел митинг, посвященный делу "Сети"(организации, запрещенной в РФ).

Фото: Piter.tv