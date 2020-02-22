В Петербурге проходит митинг, посвященный делу "Сети"

Сообщается, что одного из участников задержали.

В субботу, 22 февраля, в 14:00 в парке Екатерингоф начался согласованный митинг в поддержку фигурантов дела "Сети".

Официальная цель протестующих - законность действия Правоохранительных органов и суда. Присутствующие скандируют "Позор!" и "Нет тюрьмам в России". На плакатах можно заметить надписи о том, что "никто не должен подвергаться пыткам", а также призывы соблюдать 21-ю статью конституции ("Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления"). Отмечается, что на митинге собрались более 250 человек.

Также сообщается, что полицейские задержали анархиста Олега Смирнова, в тот момент когда он уходил с митинга. Об этом рассказали товарищи задержанного. Считается, что мужчину задержали за "переход дороги в неположенном месте".

Напомним, ранее фигуранты дела были приговорены к наказаниям от 6 до 18 лет лишения свободы (в общей сложности к 86 годам колонии строгого режима для всех участников). Основой для выбора наказания стали признательные заявления фигурантов. Однако сами подсудимые не раз заявляли, что давали показания под пытками.

Ранее мы писали, что у ТРЦ "Галерея" началась акция в защиту конституционного строя.

Видео: Piter.tv