У ТРЦ "Галерея" началась акция в защиту конституционного строя

Больше всего присутствующие оказались недовольны изменением статуса Госсовета.

В субботу, 15 февраля, в 15:00 у недалеко от ТРЦ "Галерея" началась акция в защиту конституционного строя России. Несколько десятков активистов вышли в пикетную очередь против изменения Конституции.

Поправки были предложены Владимиром Владимировичем Путиным 15 января на ежегодном послании президента к Совету Федерации. Больше всего присутствующие оказались недовольны изменением статуса Госсовета.

Вскоре после начала на месте появились сотрудники Правоохранительных органов и, проверив у пикетирующих документы, попросили участников расходиться и не совершать противоправных действий.

Ранее мы писали, что у ТРЦ "Галерея" прошел пикет в поддержку осужденных по "Московскому делу" и других политзаключённых.

Видео: Piter.tv