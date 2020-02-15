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У ТРЦ "Галерея" началась акция в защиту конституционного строя

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Больше всего присутствующие оказались недовольны изменением статуса Госсовета.

В субботу, 15 февраля, в 15:00 у недалеко от ТРЦ "Галерея" началась акция в защиту конституционного строя России. Несколько десятков активистов вышли в пикетную очередь против изменения Конституции. 

Поправки были предложены Владимиром Владимировичем Путиным 15 января на ежегодном послании президента к Совету Федерации. Больше всего присутствующие оказались недовольны изменением статуса Госсовета.

Вскоре после начала на месте появились сотрудники Правоохранительных органов и, проверив у пикетирующих документы, попросили участников расходиться и не совершать противоправных действий. 

Ранее мы писали, что у ТРЦ "Галерея" прошел пикет в поддержку осужденных по "Московскому делу" и других политзаключённых.

Видео: Piter.tv

 

 

Теги: акция, галерея, пикеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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