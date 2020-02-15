У ТРЦ "Галерея" прошел пикет в поддержку осужденных по "Московскому делу" и других политзаключённых

Цель участников — рассказать о преследованиях политзаключенных.

В субботу, 15 февраля, стало известно о начале пикета в поддержку фигурантов "Московского дела", "дела Сети" и других политзаключенных, в районе станции метро "Площадь Восстания", рядом с ТРЦ "Галерея".

Цель активистов, появившихся на улицах с плакатами — рассказать людям о преследовании политзаключённых. Причем это не единичный выход, а целая серия пикетов, которые происходят не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране, возле различных станций метро, под хештегом #метропикет, который появился осенью 2019 года по инициативе журналиста "Новой газеты" Ильи Азара и Ассоциации независимых депутатов.

Ранее мы писали, что двух петербургских активисток оштрафовали на 40 тысяч рублей за несогласованный пикет.

Видео: Piter.tv