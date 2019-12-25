Двух петербургских активисток оштрафовали на 40 тысяч рублей за несогласованный пикет

Девушки выступали против повышения тарифов на транспорт.

Невский районный суд Петербурга распорядился привлечь петербурженок Марию Воногову и Дарью Логвинову к административной ответственности: суд установил, что девушки провели несанкционированный пикет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В декабре минувшего года группа из трех девушек, расположившись у дома №1 по площади Ленина, провела пикет против повышения тарифов на транспорт. Петербурженки демонстрировали плакаты "Губернатора под землю", "Чиновникам бесплатные катафалки", использовали флаг черного цвета и атрибутику в виде черепа. Также девушки самостоятельно выбрали место, время и тему пикета, не согласовав его с властями.

Каждой из активисток назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что супруга обвиняемого в педофилии жителя Химози не явилась в суд.

Фото: Piter.TV