Супруга обвиняемого в педофилии жителя Химози не явилась в суд

На заседании рассматривался вопрос изъятия ее детей органами опеки.

Жена Андрея Бовта, обвиняемого в педофилии многодетного отца из поселка Химози в Ленобласти, не пришла на заседание суда по вопросу изъятия детей органами опеки. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на адвоката Инну Иванову.

Светлана Лободюк, по словам адвоката, больше месяца не видела своих детей и не знает их местонахождение, однако пропустила заседание. Следующее состоится лишь 2 марта. Иванова считает, что супруга Бовта адекватно воспринимает сложную ситуацию, а суду достаточно доказательств для того, чтобы Лободюк снова могла видеть детей.

Сам подозреваемый в насилии над своей дочерью Андрей Бовт находится в СИЗО. Кроме того, мужчина обвинен в нелегальном хранении оружия, в чем частично признался. Изнасилование дочери многодетный отец отвергает.

Фото: Piter.TV