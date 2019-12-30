Супруга Андрея Бовта оспорит в суде изъятие детей опекой

Сам многодетный отец из Химози, обвиненный в педофилии, находится под стражей.

В Гатчинском городском суде Ленобласти к производству приняли иск жены обвиненного в педофилии многодетного отца из поселка Химози Андрея Бовта. Светлана Лободюк намерена оспорить действия органов опеки и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили "Невские новости" 20 января.

Лободюк заявляет, что ее заставили подписать бумаги о изъятии детей у матери и помещении их в реабилитационный центр. Женщина не смогла встретиться со своими детьми. По иску уже назначено судебное заседание на 3 февраля.

Супруг женщины, скандально известный Андрей Бовт, был арестован и отправлен в СИЗО. Под стражей он пробудет до конца февраля. Обвиненный в педофилии многодетный отец частично признал вину в нелегальном хранении огромного количества оружия, но отрицает вину в изнасиловании собственной малолетней дочери.

Фото: Piter.TV