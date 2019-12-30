В Петербурге появляются памятники Никому. Коммунальщики – против

Piter.tv разобрался в вопросе исчезновения "мемориала".

У дома №132 по набережной реки Фонтанки в декабре 2019 года появился стрит-арт объект. Памятник Никто Первому был "установлен" на постаменте у здания художницей lislub, интервью с которой мы опубликовали ранее. Однако после того, как по обыкновению надпись "Никто I" была стерта, в истории наступил неожиданный поворот.

На этом же месте шесть дней назад появился "мемориал" Никто Второму, а в ночь на 11 января – Никто Третьему. Видимо, коммунальщики оперативно стерли работу в предыдущий раз.

"Идея памятника возникла давно. Но мысль обтачивалась в голове до самого основного - как передать ощущение отсутствия чего-то (или кого-то). Памятник Никому или Памятник Пустоте. Так появился Никто I. Мне нравится, что в нем есть некая загадка, трактовать его можно по-разному, и каждый сам может ответить на вопрос, кто же этот Никто, в честь которого памятник. Как только был сделан Никто I - было ясно, что его скоро закрасят, и сразу возникла идея сделать Никто II, а после - Никто III и так далее, посмотреть, кто же раньше сдастся. В этом взаимодействии тоже есть некий символизм любопытный. Хочется устроить некий диалог, и сейчас, когда появился Никто III - я уже с нетерпением жду, когда и его закрасят" – рассказала Piter.TV художница lislub.

Ранее в рамках нашего спецпроекта мы представили интервью с лидером арт-группы "Явь" Анастасией Владычкиной.

Фото: Instagram / Lislub