Кредиты, ЕГЭ и коронавирус: что петербуржцы хотели бы обнулить

Piter TV спросил петербуржцев, что они хотели бы обнулить, если бы появилась такая возможность.

Piter.TV провел опрос среди петербуржцев и гостей города и узнал, что бы они хотели обнулить. Самыми популярными ответами стали кредиты и пенсионный возраст. Часть опрошенных призналась, что не хотела бы ничего менять в своей жизни.

Ранее Валентина Терешкова предложила обнулить президентский срок Владимира Путина. По словам первой в мире женщины-космонавта и депутата Госдумы, об этом ее попросили жители России. Всероссийское голосование об изменениях в Конституцию пройдет 22 апреля.

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Видео: Piter.TV