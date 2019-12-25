Аномальная жара не дойдет до Петербурга в начале июля

Петербуржцам пока не стоит опасаться европейского сценария с экстремальной жарой. Температурная волна, которая охватила ряд стран Европы, в ближайшие дни до Северной столицы не доберется. Об этом 28 июня сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, до 1 июля температура воздуха в городе будет оставаться в комфортных пределах — от +24 до +27 градусов. Затем ожидается постепенное понижение температуры: в отдельные дни столбики термометров могут опуститься до +19…+22 градусов.

Леус отметил, что такой прогноз значительно благоприятнее сценария с экстремальной жарой до +35…+40 градусов, которая сейчас наблюдается в ряде европейских стран. По его словам, в первой декаде июля петербуржцам жить в условиях, похожих на парижские, не придется.

По данным Северо-Западного УГМС, в ближайшие дни в городе сохранится умеренно теплая погода. В ночь на понедельник ожидаются ливни и грозы. Также синоптики прогнозируют облачность и кратковременные осадки в течение следующей недели.

Тем временем Европа продолжает бороться с последствиями рекордной жары. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что только за последнюю неделю из-за высоких температур погибли более 1,3 тысячи человек. В ряде стран температура воздуха превышает отметку в +40 градусов, а системы здравоохранения работают с повышенной нагрузкой.

Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

Фото: freepik (wirestock)