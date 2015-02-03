Петербург за прошлый год посетили 2,8 млн автотуристов

Это почти четверть внутреннего турпотока.

Санкт-Петербург по итогам прошлого года принял около 2,8 млн автотуристов. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

По его данным, такой показатель составляет почти четверть всего внутреннего туристического потока. Значительная часть гостей рассматривает Северную столицу как отправную точку для дальнейших маршрутов.

Как пояснил вице-губернатор, многие путешественники сначала прибывают в город самолетом или поездом, проводят здесь несколько дней, а затем арендуют автомобиль либо дом на колесах и продолжают путь по регионам Серебряного ожерелья.

Ранее мы сообщали, что в четырех городах России с 1 января введут туристический налог.

Фото: Piter.tv