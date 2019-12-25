Завод по выпуску биметаллической продукции построят в Петербурге

Производственный комплекс займётся выпуском двухслойных металлических листов и плит, востребованных в промышленности.

В Санкт-Петербурге планируется создание нового предприятия по выпуску двухслойного листового металлопроката. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно подписанному соглашению с компанией "Энергометалл", на территории Выборгского района будет реализован инвестиционный проект по строительству завода, специализирующегося на производстве биметаллических листов, плит и изделий. Инициатива направлена на развитие действующего и будущего промышленного сектора.

Цель проекта заключается в формировании производственного комплекса и создании рабочих мест в сфере выпуска специализированного металлопроката и продукции для энергетического, химического, нефтехимического машиностроения, судостроения и электротехнической отрасли.

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