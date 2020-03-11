Недовольные предложением вышли вечером 10 марта к памятнику князя Владимира в центре столицы.

Накануне вечером в Москве прошли одиночные пикеты против "обнуления" президентского срока.

Накануне, 10 марта, Депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Недовольные этим сообщением граждане вышли на одиночные пикеты. Около 100 человек вышли в Москве к памятнику князю Владимира в рамках "одиночного пикета", сообщает "Фонтанка".

Ранее: В центре Петербурга прошел одиночный пикет против поправок в Конституцию

О задержанных не сообщалось.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin