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В Москве прошли одиночные пикеты против "обнуления" президентского срока

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Недовольные предложением вышли вечером 10 марта к памятнику князя Владимира в центре столицы.

Накануне вечером в Москве прошли одиночные пикеты против "обнуления" президентского срока.

Накануне, 10 марта, Депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Недовольные этим сообщением граждане вышли на одиночные пикеты. Около 100 человек вышли в Москве к памятнику князю Владимира в рамках "одиночного пикета", сообщает "Фонтанка".

Ранее: В центре Петербурга прошел одиночный пикет против поправок в Конституцию

О задержанных не сообщалось.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin

 

Теги: москва новости, новости россии, одиночные пикеты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 8:44

Что сильная страна  с пр изидентом  путиным продажным  людишкам покоя недает.

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Сегодня 8:45

В чем сила, идиот? В яхтах усманова и виноградниках медведева? 

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Аноним
Сегодня 8:45

Может царя медом смазать и целовать ему место?

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