Запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в КС

Об этом рассказали в пресс-службе Конституционного суда.

В субботу, 14 марта, Конституционный суд получил запрос президента России Владимира Путина, связанный с проверкой поправок в Конституцию РФ. Отмечается, что окончательное решение КС будет вынесено в 7-дневный срок. Процесс не будет вестись публично.

Заключение суда будет направлено президенту и опубликовано на портале КС.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправках в Конституцию России.

Теперь данный закон на соответствие конституционным нормам должен изучить Конституционный суд, после этого поправки вынесут на общероссийское голосование. Поправки вступят в силу, если изменения в Конституцию поддержат более половины участников голосования.