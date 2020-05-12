Покрас Лампас развесил плакаты с просьбой оставаться дома

Известный петербургский художник-каллиграф Покрас Лампас создал и развесил по городу плакат с просьбой быть дома и мыть руки. Об этом он сообщил в своем Instagram 12 мая.
Художник отметил, что отобразил в плакате, который не стыдно будет распечатать и повесить на стену, самые главные смыслы в ситуации с коронавирусом.
Это некоммерческая затея — поэтому для всех я выкладываю как файлы для печати, так и исходный файл для ваших экспериментов — ставьте свой арт, меняйте верстку или цвета, печатайте, делитесь с друзьями
отметил Покрас Лампас.
Ранее мы писали, что Смольный выплатит по 800 рублей петербуржцам на покупку средств индивидуальной защиты.
Видео: Покрас Лампас / Instagram
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