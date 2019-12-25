Памфилова пожелала Навальному скорейшего выздоровления

Глава ЦИК высказалась о состоянии здоровья российского оппозиционера.

Элла Памфилова пожелала российскому оппозиционеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления Об этом председатель ЦИК заявила в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

Насколько я знаю, даже у самой радикальной нашей оппозиции есть возможность наблюдать на выборах в сентябре. Господин Рашкин у нас хоть и от КПРФ, но он у нас радикально дружит со штабами Навального. Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления Элла Памфилова, глава ЦИК России

Напомним, что 20 августа оппозиционера Навального госпитализировали в Омске. Политику стало плохо во время рейса из Томска в Москву. Спустя два дня пациента перевезли на лечение в Германию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что немецкие токсикологи нашли в образцах анализов россиянина следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В правительстве ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи заявили о том, что не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава полиции РФ заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок". Белоруссия опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Навального.