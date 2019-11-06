Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни в Забайкалье

Он надеется увидеть сына "молодым", после отбывания тюремного срока.

По мнению отца Рамиля Шамсутдинова, его сын расстрелял сослуживцев из-за неуставных отношений. Трагедия в военной части в Забайкалье произошла 25 октября, когда солдат-срочник убил 8 человек. еще двое оказались ранены. Первым погиб начальник караула. Юноша сразу же сдался представителям закона. Он объяснил, что не жалеет о совершенном поступке.

Родители Рамиля заявили, что никогда не замечали у него психических отклонений. Они считают, что пойти на такой шаг мальчика заставили регулярные издевательства. В Минобороны полагают, что у солдата произошел нервный срыв из-за личных проблем, который и привел к стрельбе.

Отец обвиняемого надеется, что сына приговорят не более чем к 15 годам лишения свободы. Сейчас Рамиль находится под стражей. Мужчина надеется его еще увидеть "молодым". Об этом он сообщил после посещения Рамиля в СИЗО. Рамиль удивился, когда увидел папу на свидании в тюрьме. Семья молодого человека живет небогато, на поездку собирали в кругу друзей и родственников. накануне стало известно, что фигурант расследования не собирается подавать жалобу на свой арест.

В настоящее время создана петиция, призывающая освободить Шамсутдинова. Документ подписали более 12 тысяч человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле считают неуместным ставить вопрос о реформе армии после ЧП в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ Military Forces XXI Century