Дедовщину в российской армии объяснили несколькими причинами

Петербургский юрист рассказал о проблемах солдат в военных частях.

Юристы объяснили дедовщину в российской армии несколькими причинами. Об этом рассказал "Коммерсанту" адвокат Александр Передрук. Юрист сотрудничает с организацией "Солдатские матери Петербурга".

Источником бед считают недостаточную профилактику насилия, которая должна проводиться военным. Проблема осложняется запретом для солдат пользоваться в части смартфонами. Военнослужащие не могут обратиться за помощью к близким из-за отсутствия связи. Многие предпочитают терпеть издевательства и не обращаться в полицию.

Нередко записи с видеокамер на мобильниках, присланные солдатами, позволяли раскрывать преступления отмечает эксперт

Специалист заявил, что военнослужащим приходиться пользоваться гаджетами нелегально. По его личным ощущениям, за последние два года рост дедовщины возрос. Юрист судит по поступающим к нему обращениям из крупных военных частей. Однако сокращение срока службы до одного года положительно сказалось на масштабах насилия.

Ранее Piter.tv писал о том, что военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NewSoldat