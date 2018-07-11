Рамиль Шамсутдинов отправлен под стражу до 27 декабря.

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщили представители пресс-службы Читинского гарнизонного военного суда. Срочник Рамиль Шамсутдинов пробудет под стражей до 27 декабря. Именно такую меру пресечения просили следственные органы.

Фигуранта расследования считают виновным в расстреле военнослужащих. От действий молодого человека погибли 8 человек. Среди них - сослуживцы и два офицера. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Шамсутдинову предъявили обвинение по статье за убийство двух или более лиц

В отношении юноши проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Она должна объяснить психическое состояние солдата на момент происшествия и выявить причины трагедии. По предварительным сведениям, молодой человек находился в состоянии нервного срыва по личным обстоятельствам. Известно, что Рамиль воспитывался в семье сотрудника полиции в селе Вагай Тюменской области. Его считали воспитанным, заботливым и общительным.

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны подробности массового расстрела солдат в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv, YouTube/Military Forces, XXI Century