Стали известны подробности массового убийства солдат в Забайкалье

В результате ЧП восемь человек погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Стали известны подробности массового убийства в военной части в Забайкальском крае. 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по офицерам и сослуживцам. Разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять. Об этом сообщают РИА Новости.

В результате ЧП два офицера и шесть рядовых погибли на месте происшествия. Еще двое рядовых получили тяжелые ранения - в правую руку и живот, а также по касательной в затылок.

Инцидент произошел накануне вечером в воинской части 54160 при смене караула. Стрелка задержали. Как заявили в Минобороны, причиной массового убийства мог стать нервный срыв Шамсутдинова. По некоторым данным, солдата мог затравить убитый им лейтенант.

На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Ранее мы публиковали первые кадры с места бойни в Забайкалье.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Барнаул

Видео: Youtube/ Military Forces XXI Century