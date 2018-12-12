Стали известны подробности массового убийства солдат в Забайкалье

Стали известны подробности массового убийства в военной части в Забайкальском крае. 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по офицерам и сослуживцам. Разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять. Об этом сообщают РИА Новости.
В результате ЧП два офицера и шесть рядовых погибли на месте происшествия. Еще двое рядовых получили тяжелые ранения - в правую руку и живот, а также по касательной в затылок.
Инцидент произошел накануне вечером в воинской части 54160 при смене караула. Стрелка задержали. Как заявили в Минобороны, причиной массового убийства мог стать нервный срыв Шамсутдинова. По некоторым данным, солдата мог затравить убитый им лейтенант.
На допросе военнослужащий заявил, что не жалеет о содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
Ранее мы публиковали первые кадры с места бойни в Забайкалье.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Барнаул
Видео: Youtube/ Military Forces XXI Century
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