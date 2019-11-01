Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший 8 сослуживцев в Забайкалье, не будет подавать жалобу на арест

Подозреваемый не хочет менять меру пресечения.

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат-срочник не будет обжаловать арест. Рамиль Шамсутдинов отказался подавать заявление о пересмотре меры пресечения. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на представителей Читинского гарнизонного военного суда. Ранее эта инстанция и санкционировала заключение фигуранта расследования под стражу.

Апелляционная жалоба на арест Шамсутдинова в суд не поступала добавили в пресс-службе

Напомним, что солдат пробудет в СИЗО два месяца. Решение об аресте суд вынес 27 октября. После этого у стороны защиты было трое суток, чтобы обжаловать постановление.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Military Forces XXI Century, MILITARY CHANNEL, The World of Russian Weapons