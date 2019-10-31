Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье

На самом деле ролик снят несколько лет назад в колонии.

В Министерстве обороны России прокомментировали появление видео, на котором якобы заснято избиение солдата-срочника в Забайкалье. Ролик опубликовали журналисты "Ленты.ру", но позже заявили об ошибке. На самом деле (по словам сотрудников "Ленты.ру") запись оказалась сделана в 2016 году на территории екатеринбургской колонии. Она не имеет никакого отношения к недавней трагедии в армии.

В ведомстве сочли, что подобная публикация является грубейшей провокацией со стороны редакции издания. На видео четко не видны лица преступников. Даже не понятно, где происходят издевательства. Молодого человека несколько раз окунули головой в унитаз.

Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к Вооруженным силам прокомментировали чиновники "РИА Новостям"

В Минобороны отметили, что редакция опубликовала непроверенную запись для того, чтобы повысить свой рейтинг цитируемости. По данным ведомства, действия, которые записаны на видео произошли семь лет назад.

Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области. Снято во второй колонии, это взрослая колония объяснил пресс-секретарь свердловского ГУ ФСИН Александр Левченко

Ранее Piter.tv писал о том, что солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NewSoldat