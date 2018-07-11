Трагедия могла произойти из-за конфликта срочника с офицером караула.

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье. Об этом написали "РБК" со ссылкой на личный источник, который ознакомился с результатами расследования. Комиссия Министерства обороны подготовила отчет об обстоятельствах трагедии.

В ведомстве считают, что Рамиль Шамсутдинов имел личный конфликт с одним из офицеров караула. Версия о физическом насилии над срочником и неуставных отношениях не подтвердилась. К расстрелу сослуживцев могла привести чрезмерная психологическая нагрузка на солдата. Воинская часть расположена далеко от командования, поэтому начальство редко там бывает. Из-за этого контроля за подбором служащих в карауле не было, обстановка на месте не проверялась.

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых человек. Среди них были как сослуживцы, так и офицеры. Молодой человек сдался спецназу. Предварительно эксперты говорили, что у юноши мог произойти нервный срыв и винили в случившемся возможную дедовщину или личные проблемы.

На данный момент виновный арестован. В суде он заявил, что не раскаивается в содеянном. Его друзья собрали для отца солдата 220 тысяч рублей. Интернет-петицию об освобождении юноши подписали около 12 тысяч человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле считают неуместным ставить вопрос о реформе армии после ЧП в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ZABTV