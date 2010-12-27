Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

Тело юноши нашли в шкафу командира воинской части.

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден повешенным в воинской части под Калугой. Об этом сообщил "Коммерсант". Известно, что Сафронов служил в военной части Козельска. Инцидент произошел еще 16 октября. Медики заявили, что 21-летний юноша скончался из-за асфиксии (удушения). Труп погибшего нашли в кабинете командира воинской части. Он был в шкафу. По факту данной трагедии возбуждено уголовное дело по статье за доведение до самоубийства. Однако родственники погибшего требуют, чтобы расследование велось по статье "убийство". Они получили тело молодого человека со следами побоев на теле. Родным пришлось гримировать лицо солдата перед похоронами.

Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках говорит свидетельница

Близкие и друзья подтвердили, что синяки зафиксировала судебно-медицинская экспертиза. Родители считают, что юноша не мог сам решиться на невозвратный шаг. Он религиозен, воспитывался в многодетной семье священника. Кроме этого у Сергея были планы на жизнь. После службы в армии он собирался жениться.

Я спросила, не бьют ли его сослуживцы. Он ответил, что ударился о стол. Но когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться и признался, что его бьют трое сослуживцев рассказала мать погибшего

Ранее Piter.tv писал о том, что названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

