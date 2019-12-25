Опубликованы выдержки из допроса матери пермского стрелка

Тимур Бекмансуров 20 сентября совершил вооруженное нападение на Пермский государственный университет.

Telegram-канал SHOT обнародовал выдержки из допроса матери 18-летнего Тимура Бекмансурова который 20 сентября совершил вооруженное нападение на Пермский государственный университет.

По словам Натальи, ее сын всегда был заботливым и спокойным, любит животных, а также не имеет вредных привычек. По ее словам, Тимур "всегда не любил людей" и предпочитал общаться только с определенным кругом лиц. Мать стрелка отметила, что ее сын интересуется историей и военной тематикой.

Спецодежды я никакой у него не видела. Знаю, что ранее, в пришлом году, в Интернете он заказал военную каску зелёного цвета. Кажется, она была времён ВОВ. С какой целью она ему нужна, он не говорил <…> Примерно с семи лет начал играть в компьютерные игры - названия не знаю, они были на военную тематику – стрелялки. выдержки из допроса матери Бекмансурова

По ее словам, после глубокого увлечения сына компьютерными играми, у него ухудшилась успеваемость в школе. Отец с матерью развелись в 2009 году. Тимур Остался жить с бабушкой в Городе Глазов, однако через пять лет Наталья забрала сына к себе в Пермь. У Тимура также ранее была девушка. Они учились в одном классе. Он расстался с ней весной 2021 года по неизвестной причине.

Этим летом юноша закончил школу и подал документы в Пермский государственный национальный исследовательский университет на юридический факультет по специальности "Судебная экспертиза". Из-за низких результатов Единого государственного экзамена ему удалось поступить только на платное обучение.

У сына была мечта стать военным или работать в полиции, но по состоянию здоровья он бы туда не прошел, поэтому он решил стать поближе к этим профессиям, поступив учиться по вышеуказанной специальности. выдержки из допроса матери Бекмансурова

Она также отметила, что Тимур всегда увлекался оружием. С 15 лет он стал рассказывать родителям, что по достижению совершеннолетия купит себе ружье. По словам Натальи, сын с первого раза прошел медицинскую комиссию. Она подчеркнула, что он заранее просматривал в интернете вопросы, которые могут попасться у специалиста. Деньги на оружие Тимур накопил сам, а недостающую часть ему перечислил отец.

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинком учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее мы сообщали, что преподаватель вуза Перми продолжил лекцию во время стрельбы.

Фото: Telegram/Mash, Telegram/112