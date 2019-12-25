Преподаватель вуза Перми продолжил лекцию во время стрельбы

По его словам, он продолжил занятие, чтобы отвлечь студентов от паники.

Преподаватель Пермского государственного университета Олег Сыромятников во время вооруженного нападения на учебное заведение продолжил читать лекцию. Об этом информирует сетевой портал "59.RU".

Отмечается, что во время занятий студенты обратились к лектору, сказав, что прочитали в постах социальных сетей о стрельбе в вузе. Сыромятников призвал учащихся не паниковать и позвонил для консультаций декану. Тот призвал не поддаваться панике и продолжать занятия, так как информация о нападении не была официально подтверждена. Также Сыромятников отметил, что закрыл металлическую дверь в кабинет, которую, по его утверждению, невозможно пробить выстрелом.

Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи? Панику начала мать одной студентки [девушка является маломобильной и посещает лекции с сопровождением]. Мать студентки попросила всех сесть под парты. Олег Сыропятников, предодаватель ПГНИУ

По словам профессора, ему было "смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект". Один из представителей вуза подчеркнул в беседе с изданием РБК, что Сыромятников поступил правильно, продолжив читать лекцию студентам для того, чтобы отвлечь их от паники.

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинком учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее два человека погибли при пожаре в гостинице Хасавюрта.

Фото: psu.ru