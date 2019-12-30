На Богатырском проспекте зацвели подснежники

Цветы должны были зацвести в феврале-марте.

Несмотря на то, что на календаре январь, в Петебурге зацвели подснежники и примулы, сообщают петербуржцы в соцсети "Вконтакте".

Обычно подснежники цветут в феврале-марте, а примулы еще позже — некоторые сорта зацветают даже летом.

Пользователи соцсети поделились фотографиями цветов 24 января, в пятницу, а в воскресенье в Петербурге пошел долгожданный снег.

Напомним, что из-за теплой погоды в городе страдают животные, а также цветут розы, яблони, растут грибы и распускаются пионы.Также петербуржцы заметили бабочек.

Ранее мы сообщали, что моржи в Петербурге устроили заплыв.

Фото: "Вконтакте" / "Грибы и Грибники СПб".