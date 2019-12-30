Моржи в Петербурге устроили заплыв

Он прошёл в Московском парке Победы.

Зимнее плавание устроили в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие организовал житель блокадного Ленинграда, создатель команды "Моржей блокадный батальон" Борис Абрамович Ратушный. Об этом сообщает "телеканал Санкт-Петербург"

Сейчас Борису Абрамовичу 82 года. Когда началась война, ему было всего четыре. В годы блокады он потерял зрение, и хоть оно восстановилось после войны, проблемы остались навсегда. Недуг вдохновил блокадника на закаливание.

Два раза в неделю он приходит в парк Победы и проплывает дистанцию в 50 метров.

Ранее мы сообщили, что петербургские "моржи" открыли купальный сезон у стен Петропавловки.

Фото: ВКонтакте