Накануне Нового года петербуржцы заметили в городе опята

Горожане поделились фотографиями в соцсетях.

В Петербурге зимой выросли опята, рассказали пользователи в соцсетях.

Грибы появились в Калининском районе на углу проспекта Науки и улицы Обручевых. Кроме того, опята обнаружили в Выборге.

"Веселье приносит и вкус бодрящий, декабрьских грибов вкус всегда настоящий", – подписал автор поста в группе "Выборг Вконтакте".

Кроме того, петербуржцы рассказали, что в городе "пытается зацвести земляника", а в Монрепо 31 зацвели крокусы.

Ранее на Piter.TV: в МЧС рассказали об опасности новогодних елок.

Фото: "Выборг ВКонтакте"