Эксперты дали рекомендации по безопасной установке и украшению деревьев.

В МЧС рассказали об опасности новогодних елок. Специалисты дали советы, которые помогут обезопасить помещение и не нанести вред людям во время празднования новогодних праздников.

Лесную красавицу следует устанавливать подальше от каминов, газовых плит, источников открытого огня. Неправильно установленная и собранная елка может стать травмоопасным источником. Искусственные деревья следует собирать только согласно инструкции производителя

В помещении с елкой дети обязательно должны находиться только в присутствии взрослых, под контролем. Лучше всего отдать предпочтение легким украшениям, которые не могут разбиться: лентам, шишкам, стеклопластику. Запрещено устанавливать на ель свечи, бенгальские огни - они могут заполыхать, например, при контакте с "ватным" снегом или бумажными элементами декора.

В случае украшения электрическими приборами и гирляндами, надо отдавать предпочтение только сертифицированным товарам.

Piter.TV показывает как Выборг украсили к новому году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

