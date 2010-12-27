В Московском парке Победы и на Марсовом поле распустились пионы

В Московском парке Победы высажено 310 кустов пиона.

На петербургских клумбах распустились пионы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В послевоенное время самые первые пионы расцвели в Московском парке Победы. Даже сегодня это один из самых крупных цветников в нашем городе. В парке высажено 310 кустов этих цветов.

Также пионы зацвели на Марсовом поле, в Кировском сквера на площади Кирова.

Насладиться многообразием оттенков розового можно в Пушкине в сквере на Магазейной улице, Привокзальной площади и Оранжерейной улице. пресс-служба Комитета по благоустройству

Помимо этого, весной 2019 года садовники посадили 120 кустов пиона на Пражской улице.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству