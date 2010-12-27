В Московском парке Победы и на Марсовом поле распустились пионы

На петербургских клумбах распустились пионы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.
В послевоенное время самые первые пионы расцвели в Московском парке Победы. Даже сегодня это один из самых крупных цветников в нашем городе. В парке высажено 310 кустов этих цветов.
Также пионы зацвели на Марсовом поле, в Кировском сквера на площади Кирова.
Насладиться многообразием оттенков розового можно в Пушкине в сквере на Магазейной улице, Привокзальной площади и Оранжерейной улице.
пресс-служба Комитета по благоустройству
Помимо этого, весной 2019 года садовники посадили 120 кустов пиона на Пражской улице.
Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству
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