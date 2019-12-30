Петербуржцы заметили проснувшихся после Нового года бабочек

Предположительно, насекомые пробудились из-за аномально теплой зимы.

В группе "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте" петербуржец опубликовал фотографию с пробудившейся во время зимы бабочки.

Уже не смешно. Бабочек становится все больше. Скоро комары пойдут написал в публикации взволнованный горожанин.

Подобные явления происходят в следствии аномальной погоды, которая стоит в Петербурге с начала зимы. Прошедший декабрь стал одним из самых теплых в за всю историю наблюдения погоды в Северной столице.

Ранее мы сообщали, что в понедельник, 6 января, Петербург накроет теплым атмосферным фронтом. Потепление придет в город после самой холодной ночи этой зимы.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished