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Ночь на 6 января в Северной столице стала самой холодной с декабря
Сегодня, 9:10
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Gleb.K

Ночь на 6 января в Северной столице стала самой холодной с декабря

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Температура опустилась до -5,9 градусов.

Прошедшая ночь с 5 на 6 января в Северной столице оказалась самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

Температура опустилась до рекордных за эту зиму -5,9 градусов. Ранее минимальная температура была зафиксирована ночью 11 декабря. Тогда столбик термометра показывал -5,2 градусов. 

Резкое похолодание началось 5 января. Ночью температура опустилась до -4,6 градусов. 

Ранее мы сообщали, что Гидрометцентр предупредил Россиян об аномально теплой зиме.

Фото: pixabay.com

Теги: новый год, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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