Россиян предупредили о погодных аномалиях во всей стране

Синоптики предупредили россиян об аномально теплой погоде. Они сообщили об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозу, выше нормы температуры воздуха будет на Камчатке, Чукотке, в Сибири, Якутии, Поволжье и на территории Центральной России. Причиной тому является аномальное тепло.
Отмечается, что с 6 января в Европейскую часть придет холодный атмосферный фронт, но положительная температур сохранится.
Ранее мы писали о том, как петербуржцы удивились первому снегу в 2020 году.
Видео: YouTube / Александра Лихачёва
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