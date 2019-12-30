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Россиян предупредили о погодных аномалиях во всей стране

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Теплая погода продолжит держаться и в новом году.

Синоптики предупредили россиян об аномально теплой погоде. Они сообщили об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, выше нормы температуры воздуха будет на Камчатке, Чукотке, в Сибири, Якутии, Поволжье и на территории Центральной России. Причиной тому является аномальное тепло. 

Отмечается, что с 6 января в Европейскую часть придет холодный атмосферный фронт, но положительная температур сохранится. 

Ранее мы писали о том, как петербуржцы удивились первому снегу в 2020 году.

Видео: YouTube / Александра Лихачёва

 

Теги: прогноз погоды, синоптики, температура
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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